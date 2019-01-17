0553 313 94 23

'Man Adası' iddiaları Kılıçdaroğlu'na pahalıya patladı! Ödediği tazminatlar 1 milyonu aştı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıkları iddiaları üzerine İstanbul'da açılan 5 ayrı tazminat davasında ödediği toplam para, 1 milyon TL'yi geçti.

17 Ocak 2019 Perşembe 12:07
'Man Adası' iddiaları Kılıçdaroğlu'na pahalıya patladı! Ödediği tazminatlar 1 milyonu aştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıkları iddiaları üzerine İstanbul'da açılan 5 ayrı tazminat davasında ödemeye mahkum edildiği toplam manevi tazminata karşılık İstanbul 3. İcra Dairesi'ne yatırdığı bedel, 1 milyon 369 bin 788 liraya ulaştı.

Davacı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Man Adası iddiaları nedeniyle Anadolu 20. Asliye Hukuk ve 15. Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülen davalarda ödemeye mahkum edildiği toplam 320 bin liralık manevi tazminatın yasal faizi ve avukatlık ücretleriyle ödenmesi amacıyla İstanbul İcra Müdürlüğü'ne başvurdu.

Bunun üzerine davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, dava dosyalarının bulunduğu İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinin ilgili hukuk dairelerine icranın geri bırakılması (tehir-i icra) talebinde bulundu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinin ilgili hukuk daireleri ise davacı Kılıçdaroğlu'nun avukatının talebini yerinde görerek, söz konusu bedeli İcra Müdürlüğüne teminat olarak yatırması için süre verdi.

Bu kapsamda davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, avukatlık ücretleri ve yasal faiziyle birlikte toplam 460 bin 435 lira tutan manevi tazminat bedelini, İstanbul 3. İcra Dairesine yatırdı.

Yatırdığı tazminat miktarı bir milyonu aştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu iddiaları nedeniyle 3 ayrı davada ödemeye mahkum edildiği tazminat bedeline karşılık 909 bin 353 lira teminat bedelini 18 Eylül 2018'de İstanbul 3. İcra Dairesine yatırmıştı.

Bu yatırılan bedelle birlikte Kılıçdaroğlu'nun yatırdığı tazminat miktarı bir milyon 369 bin 788 liraya ulaştı.

Söz konusu 5 ayrı tazminat davasının İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi hukuk dairelerince onanması halinde, söz konusu bedel Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına verilecek.

Kılıçdaroğlu 5 ayrı davada tazminata mahkum edilmişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıkları iddiaları üzerine İstanbul'da açılan 5 ayrı tazminat davası geçtiğimiz aylarda karara bağlanmıştı.

Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, davalı Kılıçdaroğlu'nun 28 Kasım 2017'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına toplam 197 bin lira manevi tazminat ödemesine karar vermişti.

Davalı Kılıçdaroğlu partisinin 21 Kasım 2017'de yapılan grup toplantısındaki iddiaları nedeniyle hakkında açılan davada ise Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına toplam 359 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesi, "5 Aralık Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması"nda yaptığı konuşmasındaki iddiaları nedeniyle davalı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına toplam 142 bin lira tazminat ödemesine hükmetmişti.

Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, 13 Şubat 2018'deki grup toplantısında Man Adası'na para transferi yaptıklarına ilişkin iddialarda bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 130 bin lira tazminat ödemesine karar vermişti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada ise 12 Aralık 2017'de bir televizyon kanalında yaptığı konuşmadaki iddiaları nedeniyle 190 bin lira tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 12:07
  1. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Man Adası
  4. İstanbul 3. İcra Dairesi
  5. Tazminat davası
  6. Kılıçdaroğlu'nun ödediği tazminat miktarı
  7. Man Adası iddiaları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Yatırımcılar yapısal dönüşüm ve ekonomik istikrar programını merakla bekliyor"
    1. "Yatırımcılar yapısal dönüşüm ve..
    2. Çaykur Rizespor, Aatıf Chahechouhe ile..
    3. Mühbiç'teki terör saldırısı
    4. Muhtarlık listeleri askıdan indiriliyor
    5. Mısır balıkçı teknesi Gazze..
    6. Emekliler yakıt ve kira desteği talep..
    7. Aziz Kocaoğlu İzmir'de bağımsız aday..
    8. ANALİZ - Doğu Akdeniz’de Türkiye’siz..
    9. 'Man Adası' iddiaları Kılıçdaroğlu'na..
    10. 115'lik Fatma ninenin Cumhurbaşkanı..
    11. Elazığ’daki İŞKUR 20 bin 770 ile rekor..
    12. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    13. Kiracılara güzel haber! Meclis yüksek..
    14. Ölüme neden olan sürücünün "sahte..
    15. Galatasaraylı engelli gencin hayali..
    16. Döviz kurları
    17. Bakanlık talep etti, BTK yaptı! Artık..
    18. Türk sinemasının kötü adamı: Yıldırım..
    19. FETÖ üyeliğinden yargılanan eski savcı..
    20. Seçmen listesi askı süresi 2019..
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    Telefonuna el koyan babasını polise ihbar etti
    Telefonuna el koyan babasını polise ihbar etti
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    ABD, Münbiç'teki ağır bilançoyu açıkladı
    ABD, Münbiç'teki ağır bilançoyu açıkladı

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    Çarpıcı sözler: ABD-İran savaşına hazırlanın!
    Çarpıcı sözler: ABD-İran savaşına hazırlanın!
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...