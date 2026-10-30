Mamak’ta yürekler ağızlara geldi! İstinat duvarı yıkılan 17 katlı bina boşaltıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Ankara’nın Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'nde yer alan 17 katlı bir apartman, toprak kaymasının ardından boşaltıldı. Yıkılan istinat duvarıyla binanın yer altındaki temeli ortaya çıkarken, çevredeki yollarda da yarıklar oluştu. Binanın çevresini iş makineleriyle kontrollü biçimde kazan bakanlık ekipleri zemini sağlamlaştırma çalışmasına başladı.
Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi 1805'inci Sokak'ta bulunan 17 katlı apartmanın istinat duvarı, toprak kayması nedeniyle çöktü. Yamaçta inşa edilmiş binanın yerin altında kalan duvarı ve temeli, toprak kayması sonucu açığa çıktı. Ayrıca binanın çevresindeki yollarda yarıklar oluştu. İhbar üzerine binada çalışma yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, güçlendirme çalışması yapılmasına karar verdi. Bina tahliye edilirken, çevresi de iş makineleriyle kontrollü şekilde kazıldı. Kazının ardından zeminin güçlendirilmesi için sağlamlaştırma çalışmaları başlatıldı.
Gündem
Sandıkta umduğunu bulamayan Netanyahu cephesi Türkiye ve Katar'ı suçladı! Ankara ve Doha'dan sert cevap
Gündem
30 Ekim elektrik kesintisi: İstanbul, Ankara ve İzmir’de elektrikler neden kesildi, ne zaman gelecek?