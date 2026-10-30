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Yerel Mamak’ta yürekler ağızlara geldi! İstinat duvarı yıkılan 17 katlı bina boşaltıldı
Yerel

Mamak’ta yürekler ağızlara geldi! İstinat duvarı yıkılan 17 katlı bina boşaltıldı

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Mamak’ta yürekler ağızlara geldi! İstinat duvarı yıkılan 17 katlı bina boşaltıldı

Ankara’nın Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'nde yer alan 17 katlı bir apartman, toprak kaymasının ardından boşaltıldı. Yıkılan istinat duvarıyla binanın yer altındaki temeli ortaya çıkarken, çevredeki yollarda da yarıklar oluştu. Binanın çevresini iş makineleriyle kontrollü biçimde kazan bakanlık ekipleri zemini sağlamlaştırma çalışmasına başladı.

Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi 1805'inci Sokak'ta bulunan 17 katlı apartmanın istinat duvarı, toprak kayması nedeniyle çöktü. Yamaçta inşa edilmiş binanın yerin altında kalan duvarı ve temeli, toprak kayması sonucu açığa çıktı. Ayrıca binanın çevresindeki yollarda yarıklar oluştu. İhbar üzerine binada çalışma yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, güçlendirme çalışması yapılmasına karar verdi. Bina tahliye edilirken, çevresi de iş makineleriyle kontrollü şekilde kazıldı. Kazının ardından zeminin güçlendirilmesi için sağlamlaştırma çalışmaları başlatıldı.

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