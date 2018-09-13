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Mamak'ta sapık alarmı! Yakalayıp polise teslim ettiler

Ankara'nın Mamak ilçesinde küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel organını göstererek tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli şahıs, mahalleli tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

13 Eylül 2018 Perşembe 13:08
Mamak'ta sapık alarmı! Yakalayıp polise teslim ettiler

Olay, dün Ankara'nın Mamak ilçesi Tuzluçayır Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre akşam saatlerinde bakkala ekmek almaya giden kız çocuğuna, bir kişi cinsel organını göstererek tacizde bulundu.

Kız çocuğunun eve gelip durumu ailesine bildirmesi sonucu aile ile apartman sakinleri dışarı çıktı. Çok sayıda mahalle sakini, tacizde bulunduğu öne sürülen kişiyi bir süre sonra yakaladı.

Tacizci şüphelisine tepki gösteren mahalle sakinleri, polise haber verdi. Mahalleye gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürdü.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 13:08
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