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Kültür - Sanat Mamak’ta Mevlid-i Nebi Haftası özel program
Kültür - Sanat

Mamak’ta Mevlid-i Nebi Haftası özel program

Mamak Belediyesi, Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde Mevlid-i Nebi Haftası’na özel sergi, sohbet, tasavvuf müziği konseri düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 13:05:00 -
Mamak’ta Mevlid-i Nebi Haftası özel program

Programa Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Aydın gerçekleştirdiği Siyer-i Nebi sohbetinde, Peygamber Efendimiz’in hayatını, ve faziletlelerini anlattığı programda, ilahiler ve kasidelerle gönüllere hitap eden Mamak Belediyesi Orkestrası, dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

Mevlid-i Nebi arınma haftasıdır

Mevlid-i Nevi Haftası’nın, insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı Hz. Peygamberimizin doğumunu kutladığımız, O'nun bireysel ve toplumsal hayatımıza yön veren merhametini, adaletini, sabrını ve cömertliğini, insanlığa ve topluma sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı O'nun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme ve arınma haftası olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse,” Peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü olan Mevlid-i Nebi Haftası'nda bütün insanlığa rahmet ve huzur getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz eder, bütün İslam aleminin ve değerli hemşerilerimin Mevlid-i Nebi Haftası'nı tebrik eder, birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını temenni ederim." diye konuştu. Protokol üyeleri program sonunda ise Mamak Belediyesi Aile Merkezleri kursiyerlerinin, Mevlid-i Nebi Haftası özel hazırladığı serginin açılışını gerçekleştirdi.

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