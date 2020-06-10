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Kültür - Sanat

Mamak Belediyesi’nin Yaz Konserleri başlıyor

Mamak Belediyesi pandemi salgını sürecindeki yeni normal hayat çerçevesinde vatandaşlara sosyal mesafe kuralları içerisinde güvenli sanatsal etkinlikleri hayata geçiriyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 11:02:10 -
Mamak Belediyesi’nin Yaz Konserleri başlıyor

Mamak Belediyesi pandemi salgını sürecindeki yeni normal hayat çerçevesinde vatandaşlara sosyal mesafe kuralları içerisinde güvenli sanatsal etkinlikleri hayata geçiriyor. İlki geçtiğimiz yıl başlatılan ve Mamaklıların çok sevdiği yaz konserleri başlıyor.


Mamak Belediyesi 75.Yıl Amfi Tiyatro’da gerçekleşecek konser ile Mamaklılar müziğe doyacak. Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleşecek konserde, etkinlik alanı girişine maskesiz giriş yapılamayacak, alana giren her kişinin ateş ölçümü yapılacak, sosyal mesafe belirleme noktaları oluşturulacak.


Mamak Belediyesi Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği Korosu tarafından verilecek konserin ilki 13 Haziran Cumartesi günü saat 18.00’da gerçekleşecek. Yaklaşık 2 saat sürecek konser, uzun süre evde kalan vatandaşlara da moral olacak. Vatandaşları sosyal hayatın içerisinde kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle buluşturarak, boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirebilecekleri etkinlikler sunmayı sürdüreceklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, vatandaşları Cumartesi günü gerçekleşecek konseri izlemeye davet etti. Köse, “İnşallah biz bu süreç bittikten sonra daha güzel etkinlikler yapacağız. Konserimizi izlemeye gelecek vatandaşlarımızdan tedbirleri elden bırakmamalarını rica ediyoruz. Maske ve hijyenden taviz vermeyeceğiz” dedi.

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