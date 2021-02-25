  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mamak Belediyesi’nden polis adaylarına büyük fırsat
Aktüel

Mamak Belediyesi’nden polis adaylarına büyük fırsat

Polis adayları, POMEM sınavlarına Mamak Belediyesi’nin açtığı ücretsiz özel yetenek kurslarında hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 18:20:00 -
Mamak Belediyesi’nden polis adaylarına büyük fırsat

Mamak Belediyesi, sınavların gerçekleştirildiği parkurların birebir aynısını Mamak Belediyesi Başak Gençlik ve Spor Merkezi ile Türközü Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nde oluşturdu. Öğrenciler sınavlarda karşılaşacakları parkurların benzeri olan bu özel hazırlanmış parkurlarda sınava hazırlanmaya başladı. Uzman antrenörler nezaretinde başlayan kursta, adaylara, programlı ve profesyonel bir çalışma imkânı sunuluyor. Adaylar,  alanında uzman eğitmenler tarafından tempolu koşu, açma-germe hareketleri, şınav ve mekik egzersizleri gerçekleştiriyor.

 

Gençler memnun, biz memnun

Geleceğin polislerini sınava hazırladıklarını belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Pandemi kuralları çerçevesinde açtığımız ücretsiz kursta fiziksel yeterlilik eğitimleri Mamak  Belediyesi bünyesindeki spor antrenörlerimiz tarafından veriliyor. İlçemiz gençlerinin her alanda başarılı olması için Belediye olarak daima çocuklarımızın yanında olacağız. POMEM Hazırlık Kursuna katılan tüm gençlerimize sınavda üstün başarılar diliyorum. Verdiğimiz hizmetten gençlerimiz memnun, biz memnunuz “dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye Patriot satmayan ABD'den akılalmaz yalan
Gündem

Türkiye'ye Patriot satmayan ABD'den akılalmaz yalan

Pentagon Sözcüsü John Kirby, Türkiye'nin ABD'den Patriot alma şansı varken Rus S-400 hava savunma sistemini tercih ettiğini söyleyerek akıla..
Rusya'dan flaş S-400 ve Türkiye açıklaması: Sona yaklaştık
Gündem

Rusya'dan flaş S-400 ve Türkiye açıklaması: Sona yaklaştık

Rus devlet savunma sanayii şirketi Rostech'in Başkanı Sergey Çemezov, Türkiye ile ek S-400 hava savunma sistemi sevkiyatına ilişkin görüşmel..
Ermenistan'da darbe girişimi! Aliyev'den ilk açıklama geldi
Dünya

Ermenistan'da darbe girişimi! Aliyev'den ilk açıklama geldi

Ermenistan'da ordunun Başbakan Nikol Paşinyan'a istifa çağrısı yapması, sonrasında ise Paşinyan'ın halkı sokağa çağırmasının ardından Azerba..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay