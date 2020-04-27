Mamak Belediyesinden evden çıkamayan kıza doğum günü sürprizi

Mamak Belediyesi ekipleri, korona virüsle mücadele kapsamında geçtiğimiz haftalarda sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 20 yaş altındaki Dilara Kahraman’a doğum günü sürprizi yaptı.

Mamak Belediyesi zabıta ekiplerinin zile basmasıyla kapıda pastayla ekipleri gören genç kız şaşkınlığını gizleyemedi. Pastanın mumlarının söndürülmesinin ardından genci alkışlayan ekipler, Belediye Başkanı Murat Köse’nin doğum günü mesajını da genç kıza iletti. Genç kız ve ailesi, Başkan Köse’ye gerçekleştirilen sürpriz doğum günü için teşekkür etti.

Ülkenin gencinden yaşlısına yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele için topyekûn bir seferberlik içinde olduğunu vurgulayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Devletimiz, yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınması gereken önlemleri diğer ülkelere baktığınız zaman en erken alan ülkelerden biri olma noktasında. Sokağa çıkma kısıtlaması ilk başladığı zaman ekiplerimizle birlikte 65 yaş üstü hemşehrilerimizin ihtiyaçları için seferber olmuştuk. Mamak Kaymakamlığımızın koordinesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu’yla da bu yardımların sağlanması noktasında hemşehrilerimize yardımcı olduk. Yine devletimizin almış olduğu karar doğrultunda sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerimiz için neler yapabiliriz noktasında çalışırken Dilara kızımıza sürpriz yaptık. Umarım doğum gününde evde canı sıkıldıysa kendisini mutlu edebilmişizdir. Biz gencinden yaşlısına tüm hemşehrilerimizin yanındayız” dedi.