Mamadou Samassa sağlık kontrolünden geçti Sivasspor’un yeni transferi Mamadou Samassa, İstanbul’da Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

Sivasspor’un yeni transferi Mamadou Samassa, İstanbul’da Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

Fransız futbolcu Samassa, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

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