Mama sandalyelerinin temizliğine dikkat!

HER GÜN SİLİN

Lekelerin kurumasını ve sertleşmesini beklemeden kirli kısmı ıslak bezle ya da içerisinde toksik olmayan bez ile çabucak silin.

Tepsi kısmını ise bulaşık sabunu ve ılık suyla silin.

Tepsi yerinden çıkıyorsa makineye de atabilirsiniz.

TÜM KENARLARI TEMİZLEYİN

Elektrik süpürgesinin hortum tarafıyla her yerini süpürün.

Köşelerde yemek kırıntısının kalmaması için diş ipi, pamuklu çubuktan yararlanabilirsiniz.

KİMYASAL MADDELERDEN KAÇININ

İnatçı lekeleri ılık su yardımıyla ya da kimyasal olmayan bir temizleme çözeltisi (sirke, su ve karbonat) ile sandalyede biraz beklettikten sonra çitileyin.

İşte mama sandalyeniz artık temiz!