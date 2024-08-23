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Medya "Mama lobisi" skandalı patlak verdi! Acılı babaya 5 milyonluk şok teklif
Medya

"Mama lobisi" skandalı patlak verdi! Acılı babaya 5 milyonluk şok teklif

Yeniakit Publisher
2024-08-23 12:25:00 -
"Mama lobisi" skandalı patlak verdi! Acılı babaya 5 milyonluk şok teklif

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, başıboş köpeklerin saldırısında ağır yaralanan küçük Tunahan'ın babasının şok iddialarını gündeme getirdi. Aytuğ, baba Halil Yılmaz'ın mama lobilerinin kendisine 5 milyon lira teklif ettiğini söylediğini belirtti. Yılmaz, bu paranın hükümeti eleştiren bir metni okuması karşılığında teklif edildiğini ve bu teklifi kesin bir dille reddettiğini açıkladı. Aytuğ, bu iddiaların sosyal medyada büyük yankı uyandırdığını dile getirdiği yazısında şunları kaydetti:

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, başıboş köpeklerin saldırısında ağır yaralanan küçük Tunahan'ın babasının şok iddialarını gündeme getirdi. Aytuğ, baba Halil Yılmaz'ın mama lobilerinin kendisine 5 milyon lira teklif ettiğini söylediğini belirtti. Yılmaz, bu paranın hükümeti eleştiren bir metni okuması karşılığında teklif edildiğini ve bu teklifi kesin bir dille reddettiğini açıkladı. Aytuğ, bu iddiaların sosyal medyada büyük yankı uyandırdığını dile getirdiği yazısında şunları kaydetti:

"Başıboş sokak köpeklerinin saldırısında ağır yaralanan küçük Tunahan'ı hatırlarsınız. Vahşi köpekler tarafından parçalanarak ölmekten kıl payı kurtulmuş, günlerce yoğun bakımda kalmış, güçlükle hayata tutunmuştu.

Tunahan'ın babası Halil Yılmaz olaydan sonra verdiği bir röportajda inanılmaz iddialarda bulundu. Olaydan sonra mama lobilerinin devreye girdiğini, eşine ve kendisine telefonlar geldiğini, eşine para karşılığında "Saldıran köpekler arasında yabancı ırktan (Alman çoban köpeği) üç köpek vardı" demesinin istendiğini söyledi. Acısı henüz çok taze olan baba ayrıca kendisine bu konuda hükümeti eleştiren bir metin ulaştırıldığını, bunları söylediği takdirde 5 milyon liranın hemen hesabına geçirileceğini ama bunu kesin bir dille reddettiğini de belirtti.

Röportaj hâlâ sosyal medyada dolaşımda. Herhangi bir arama motoruna "Acılı babaya 5 milyon teklif ettiler" yazınca karşınıza çıkıyor. Yine de bulamazsanız, X'teki "Ne Kadar Oldu" adlı hesaptan izleyebilirsiniz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mutlaka seyredin ve vatandaşların hayvan sevgisini istismar edenlerin aslında neyi hedeflediğini bütün çıplaklığıyla görün."

 

 

 

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Yorumlar

Selım

Serefsız ahlak yoksunu mama lobisı ve bunlara para karsılıgında hizmet eden sozde hayvan hakları savunucularının gercek yuzu iste tamda budur millet ogrensın bunların ne mal oldugunu adamın cocugu parcalanmıs bu haysiyet yoksunları neyin pesınde imansız mıkroplar
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