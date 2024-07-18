'Mama lobisi' deşifre edildi: Bağış adı altında toplanan paralar mama şirketlerine gitmiş!

Aylardır gündemi meşgul eden başıboş sokak köpeği sorunu için yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclis'ine sunulurken, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, hazırladığı raporla mama lobisinin gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Bağış adı altında toplanan paralar şirket kasalarına gitiği tespit edildi.

Başıboş sokak köpekleri sorununa çözüm arandığı şu günlerde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. MASAK, mama lobisini deşifre etti.

Aylardır gündemi meşgul eden başıboş sokak köpeği sorunu için yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclis'ine sunulurken, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, hazırladığı raporla mama lobisinin gerçek yüzünü ortaya çıkardı.

MASAK, sokak hayvanlarına yönelik sivil toplum faaliyetleri ve bunlarla ilişkili ticari yapılar hakkında araştırma raporu yayımladı.

MAMA LOBİSİNİN 4 AYAĞI VAR

Söz konusu raporda finansal hacmin 460 milyar lirayı bulduğu sektör mercek altına alındı. 7 binden fazla kişi ve bin 500’den fazla firmanın para trafiği tek tek incelendi. MASAK'ın hazırladığı raporra göre; mama lobisinin 4 ayağı var. Söz konusu lobiler "hayvanseverlik’ adı altında kurulan bazı STK’lar, mama üreten bazı firmalar, mama ve hayvan satan petshoplar ve veterinerlik şirketleri.

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STK'LARLA ÜYELİK YÖNETİCİLİK İLİŞKİSİ

MASAK, günler süren çalışmanın ardından hazırladığı rraporunda bazı hayvan maması üretimi ve ticareti yapan işletmelerin bir çoğunun hayvansever dernek statüsünde bulunan STK'larla üyelik yöneticilik ilişkisi içerisinde olduğu tespitine de yer verildi.

BAĞIŞLANAN PARALAR ŞİRKET KASALARINA GİDİYOR

Veterinerlik şirketlerinin çalışanları üzerinden kurulan “hayvansever dernek” ve “mama kumbaraları”na gelen bağışlar sokak hayvanlarına değil yine bu şirketlerin kasalarına gidiyor. Rapora göre 2022-2023 yıllarında kurulan tek ortaklı petshopların bir kısmı doğrudan sözde hayvansever STK’ların güdümünde faaliyet gösteriyor.

PARANIN MİKTARI DUDAK UÇUKLATIYOR

Vatandaşların duygularını istismar ederek milyonlarca para toplanıyor. Toplanan para miktarı da dudak uçuklatıyor. En çok bağış toplayan 21 derneğin kasalarına 2021-2024 yıllarında giren para miktarı tam 205 milyon lira. MASAK, yapılan detaylı çalışmanın ardından toplanan paraların büyük bölümünün ‘mama’ yerine şahsi hesaplara gittiğini tespit etti. 11 dernek nezdinde yürütülen soruşturmada 67 milyon liradan fazla suç geliri tespit edildi. MASAK hazırladığı bu rapor sonuçları hakkında, İçişleri Bakanlığına, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına bilgi verdi.