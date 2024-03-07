Malum zihniyetin maskesi bir defa daha düştü! Katil kaçtı fondaşlar sustu

HABER MERKEZİ

Malum zihniyet, Beyaz Türklerin gözde yazarı olan ve karıştığı kazada bir bebeği babasız bırakan 17 yaşındaki oğlunu yurt dışına kaçıran yazar Eylem Tok’un rezaleti karşısında başını kuma gömdü.

Yapılan çifte standarttır

Malum zihniyetin ve kiralık medyasının ikiyüzlü tutumunu akit’e değerlendiren Avukat Yurdal Kılıçer, “Eğer alkol gibi hususlar yok ise trafik kazası sonrası ölüme denen olmak ‘Türk Ceza Kanunu’nun 85. Maddesi gereği; ;aksirle bir insanın ölümüne sebebiyet vermişse 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.’ İki olay arasında ayrıca Eylem Tok’un oğlunun 17 yaşında olması gibi bir fark da bulunmaktadır. Öte yandan; Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Savcılık ifadesini vermiş Nöbetçi Mahkeme de ifadesini vermiş, yani adli süreçte gereğini yapmıştır. Eylem Tok’un oğlunun ise bu adli süreçlerden geçmeden yurtdışına kaçması ise tamamen adaletten, hukuktan kaçmak anlamı taşımaktadır. Somali Cumhurbaşkanı oğlunun adli süreçleri yerine getirip yurtdışına çıktığında ortalığı ayağa kaldıran fondaş medyanın, sözüm ona insan hakları ve hukuk kuruluşlarının, feminist oluşumların ve toplumun bir kesimin 3 maymunu oynaması açıkça bir çifte standart tavrıdır.”