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Malullük aylığı alamayan engelli emekliliğinden yararlanabilir mi?

Malullük aylığı alamayan engelli emekliliğinden yararlanır mı? Malulen emeklilik şartları, malulen emeklilik yaşı ile malulen emeklilik başvuru nasıl yapılır? soruları malulen emekli olan ya da olacaklar tarafından sorgulanmakta. Sağlık sebebiyle erken emekli olmanın mevzuata göre birçok farklı kriteri var. Bu kapsamda malulen emeklilik ve engelliler için emeklilikte farklar bulunuyor. Malulen emeklilikte sigortalılık süresi ve prim koşulunu yerine getiremeyen kişiler, engellilik tespiti yaptırarak engelli emekliliğinden yararlanabilirler. Peki malul ve engelli nasıl emekli olur? İşte malullük aylığı alamayan engelli emekliliğinden yararlanabilme şartları.

14 Ekim 2019 Pazartesi 09:04
Malullük aylığı alamayan engelli emekliliğinden yararlanabilir mi?

Malullük aylığı alamayan engelli emekliliğinden yararlanır mı? Malulen emeklilik şartları, malulen emeklilik yaşı ile malulen emeklilik başvuru nasıl yapılır? soruları malulen emekli olan ya da olacaklar tarafından sorgulanmakta. Sağlık sebebiyle erken emekli olmanın mevzuata göre birçok farklı kriteri var. Bu kapsamda malulen emeklilik ve engelliler için emeklilikte farklar bulunuyor. Malulen emeklilikte sigortalılık süresi ve prim koşulunu yerine getiremeyen kişiler, engellilik tespiti yaptırarak engelli emekliliğinden yararlanabilirler. Peki malul ve engelli nasıl emekli olur? İşte malullük aylığı alamayan engelli emekliliğinden yararlanabilme şartları.

Çalışma gücü kaybı veya meslekte kazanma gücünü en az %60 oranında kaybeden, ilk defa işe başladığı tarihten itibaren en az 10 yıllık sigortalılık süresi ( bakıma muhtaçlık durumunda bu şart aranmaz ) ve 1800 gün uzun vade primi bulunanlara malullük aylığı bağlanır. Malulen emekli olamayan bir kişi engelli hakkıyla emekli olabilir. Prof. Dr. Cem Kılıç’ın yazısına göre, malulen emeklilikte sigortalılık süresi ve prim koşulunu yerine getiremeyen kişiler, engellilik tespiti yaptırarak engelli emekliliğinden yararlanabilirler. Engelliler, engellilik oranı ve ilk kez sigortalı oldukları tarihe göre emeklilikte farklı koşullara tabidirler. İlk kez 1 Ekim 2008 ve sonrasında sigortalı olan engelliler, SGK’dan alacakları sevk ile yetkili hastanelerden aldıkları sağlık raporlarındaki çalışma gücündeki kayıp oranına göre emekli olurlar. Bu açıdan, sağlık kurulu raporuna göre çalışma gücü kaybı yüzde 50 ila yüzde 59 arasında olan sigortalılar 16 yıllık sigortalılık süresi ve en az 3.700 gün, Yüzde 40 ila yüzde 49 arasında olanlar ise 18 yıllık sigortalılık süresi ve en az 4.100 gün şartlarını yerine getirdiklerinde emekli olabilirler. 1 Ekim 2008 ila 1 Ocak 2015 arasında ilk kez sigortalı olan engelliler için kademeli geçiş ile belirlenen emeklilik koşulları tablodaki gibidir. İlk kez sigortalı olunan tarih ilerledikçe emeklilik için geçerli koşullar ağırlaşmaktadır.

Engelli emeklilik şartları

Engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlanan sigortalılardan 6 Ağustos 2003 tarihi itibarıyla 12 yıl ve daha fazla sigortalılık süresi bulunanlara, engellilik derecelerine göre kademeli geçiş ile emeklilik hakkı sağlanmıştır.

Ancak bu tarihten sonra ilk kez sigortalı olanlar için aşağıdaki koşullar geçerlidir:

Engellilik oranı yüzde 80 ila yüzde 100 arasında olanlar için 15 yıl ve 3.600 gün,

Engellilik oranı yüzde 60 ila yüzde 79 arasında olanlar için 18 yıl ve 4.000 gün,

Engellilik oranı yüzde 40 ila yüzde 59 arasında olanlar için 20 yıl ve 4.400 gün.

6 Ağustos 2003 tarihinden önce sigortalı olanlar ise emeklilik için kademeli geçişe tabi tutulmuşlardır. 6 Ağustos 2003 tarihi itibarıyla 12 yıl ve daha fazla sigortalılık süresi olanlar eski hükümlere göre, yani 15 yıl ve 3.600 gün prim koşulunu yerine getirerek emekli olabilirler. Ancak 6 Ağustos tarihi itibarıyla 12 yıldan az sigortalılık süresi bulunanlar için engellilik dereceleri göz önüne alınarak kademeli bir geçiş süreci öngörülmüştür.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 09:04
  1. Malullük aylığı alamayan engelli emekliliğinden yararlanabilir mi?
  2. Engelli emeklilik şartları neler
  3. engelli emekliliği mi malulen emeklilik mi avantajlı
  4. malulen emeklilikle engelli emeklilik arasındaki maaş farkı
  5. 40 malulen emeklilik şartları
  6. engelli emekliliği nedir
  7. malulen emeklilik maaşı
  8. malulen emeklilik ve özürlü emekliliği maaş farkı
  9. engelli erken emeklilik başvurusu
  10. engelli ve malulen emeklilik arasindaki fark

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