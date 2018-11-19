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Malul sayılmayan gazilere siber saldırı!

Bölücü terör örgütü ile girilen çatışmalarda yaralanmış 19 bin malul sayılmayan gazinin hakkını aramak için kurulan Malul Sayılmayan Gaziler Derneği’nin sosyal medya hesaplarına siber saldırı düzenlendi. Hesaplar uzun uğraşlar sonucunda kurtarılırken, gaziler ve yakınları saldırıya sert tepki gösterdi.

19 Kasım 2018 Pazartesi 12:41
Malul sayılmayan gazilere siber saldırı!

Oğuzhan Gültekin  Ankara

Bölücü terör örgütü ile girilen çatışmalarda yaralanmış 19 bin malul sayılmayan gazimizin hakkını aramak olan kurulan Malul Sayılmayan Gaziler Derneği’nin sosyal medya hesaplarına siber saldırı düzenlendi. Tamamen kapanan hesaplar uzun uğraşlar sonunda tekrar açılırken, saldırıya tepki gösteren Dernek Başkanı Mesut Kılıçarslan, “Şimdi sorarım; acaba bizim bu hesaplarımıza kim ya da kimler koordine halinde siber saldırı düzenler? Bu düpedüz vatan hainliğidir” dedi. Dernek üyesi gaziler ve yakınları çok sayıda tepki mesajları atarak saldırıyı kınadılar.

“Dağdaki çakalların uzantıları yaptıysa…”

Mesut Kılıçarslan, siber saldırıya ilişkin Akit’e şunları söyledi: “Dün gece sabaha kadar boş durmamışlar, Malul Sayılmayan Gaziler Derneğimizin @MSGDernegi hesabımıza ve benim @mesutka1071 Twitter hesabıma siber saldırı düzenlemişler. Şahsi hesabımı kurtardık fakat derneğin hesabını kurtarmak için uzun uğraşlar vermemiz gerekti. Ben şahsım adına sosyal medya hesaplarımda kesinlikle siyaset yapmam. Dernek hesabında da kesinlikle siyaset yapmam ve derneğin hesabını kullanan yetkili arkadaşlara da siyaset yaptırmam. Benim dernek başkanı olarak görevim, bölücü terör örgütü ile girilen çatışmalarda yaralanmış 19 bin malul sayılmayan gazimizin hakkını aramak olan Malul Sayılmayan Gaziler Derneği faaliyetleri kapsamında malul sayılmayan gazilerimizin mağduriyetini kamuoyunda duyurmak, yetkililer nezdinde girişimlerde bulunarak haklarımızı elde etmeye çalışmaktır. Eğer dağdaki çakalların şehirdeki uzantıları bize saldırıyorsa, dün dağdaki çakallarının leşlerini kargalara yem yaptığımız gibi bugün de saldırganlara karşılık veririz. 19 bin kahraman vatan evladı dün olduğu gibi bugün de gönüllü asker olmaya hazırdır.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 12:41
  1. Ankara
  2. Malul Sayılmayan Gaziler Derneği
  3. Dernek Başkanı Mesut Kılıçarslan
  4. Mesut Kılıçarslan
  5. siber saldırı
  6. Akit

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