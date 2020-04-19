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Aktüel

Maltepe'de trafo merkezinde patlama

Elektrik panosundaki patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

2020-04-19 22:51:48 -
Maltepe'de trafo merkezinde patlama

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de AYEDAŞ'a ait bir trafoda meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Tugay Yolu Caddesi üzerinde bulunan trafo merkezinde elektrik panosundaki patlamanın ardından yangın çıktı.

Patlama sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Ekipler, trafo merkezinde bir süre daha soğutma çalışması yaparken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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