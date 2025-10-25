  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Maltepe’de sopalı kavga kamerada
Yerel

Maltepe’de sopalı kavga kamerada

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Maltepe’de trafikte tartışan iki sürücü arasında kavga çıktı. Sürücülerden biri eline aldığı sopayla diğer sürücüye saldırdı. Kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulurken, yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Maltepe’de seyir halindeki iki sürücünün trafikte tartışmasıyla başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine sürücülerden biri aracından inerek eline sopa aldı ve diğer sürücüye saldırdı. Çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmak için araya girdi.

Yaşanan anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde sürücülerin tartıştığı, bir kişinin sopayla saldırdığı ve tarafların çevredekiler tarafından güçlükle ayrıldığı anlar yer aldı.

Komşular arasındaki tartışma taş ve sopalı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 5 yaralı
Komşular arasındaki tartışma taş ve sopalı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 5 yaralı

Yerel

Komşular arasındaki tartışma taş ve sopalı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 5 yaralı

Alacak kavgası mahalleyi kan gölüne çevirdi: 2 kişi öldü 2 kişi ağır yaralandı
Alacak kavgası mahalleyi kan gölüne çevirdi: 2 kişi öldü 2 kişi ağır yaralandı

Gündem

Alacak kavgası mahalleyi kan gölüne çevirdi: 2 kişi öldü 2 kişi ağır yaralandı

Kuş avına giden iki kardeş yolda karşılaşıp kavga ettikleri amcalarını öldürdü
Kuş avına giden iki kardeş yolda karşılaşıp kavga ettikleri amcalarını öldürdü

Yerel

Kuş avına giden iki kardeş yolda karşılaşıp kavga ettikleri amcalarını öldürdü

Trafikte gerilim yükseldi! Motorcu ile sürücü arasında şok kavga
Trafikte gerilim yükseldi! Motorcu ile sürücü arasında şok kavga

Sosyal Medya

Trafikte gerilim yükseldi! Motorcu ile sürücü arasında şok kavga

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23