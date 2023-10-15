Maltepe'de 'Özgür Filistin' mitingi!
Maltepe etkinlik alanında HÜDA PAR öncülüğünde Özgür Filistin mitingi düzenlendi.
Mitinge HÜDAPAR Genel Başkanı Zekariya Yapıcıoğlu ile birlikte Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gazze Hükümet Temsilcisi Kamal Aboun, Filistin Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gönderdiği mesaj da sahnede bulunan ekranda yayınlandı.
Miting için binlerce kişi, Türkiye ve Filistin bayraklarıyla alanı doldurdu. Sanatçıların sahnede okuduğu şiir ve ezgilerle başlayan organizasyon, Filistin'de yaşananlara dair video gösterimleriyle devam etti.
Gündem
DSÖ, İsrail'in Gazze'deki hastaneleri boşalttırmasını kınayıp "ölüm cezası" olarak niteledi
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Dünya
2 milyarlık nüfuslu İslâm ülkeleri hâlâ gereken tepkiyi göstermiyor... Müslümanın izzetini Gazze halkı savunuyor