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Yerel Maltepe'de otomobil minibüse arkadan çarptı: 4 yaralı
Yerel

Maltepe'de otomobil minibüse arkadan çarptı: 4 yaralı

E-5 Karayolu Maltepe’de aşırı hızlı otomobil önce bariyerlere ardından minibüse arkadan çarptı. Kaza sonucu 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 08:38:00 -
Maltepe'de otomobil minibüse arkadan çarptı: 4 yaralı

E-5 Karayolu Maltepe’de aşırı hızlı otomobil önce bariyerlere ardından minibüse arkadan çarptı. Kaza sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 05.00 sıralarında E-5 Karayolu Maltepe Gülsuyu mevkiinde Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HE 7071 plakalı otomobil aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak bariyerlere ve aynı istikamette ilerleyen 34 ED 5281 plakalı panelvan minibüse arkadan çarptı.

Meydana gelen kaza sonucu otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Durumu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kapatılan E-5 Karayolu Edirne istikameti kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

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