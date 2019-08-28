Maltepe’de lüks otelde cinayet Maltepe’de lüks bir otelin odasında 3 kişinin silahlı saldırısına uğrayan şahıs hayatını kaybetti.

Maltepe’de lüks bir otelin odasında 3 kişinin silahlı saldırısına uğrayan şahıs hayatını kaybetti.

Maltepe Cevizli Mahallesi 30 Ağustos Caddesi’nde bulunan bir otelde kalan 40 yaşındaki bir şahıs, sabah saat 07.00 sıralarında kaldığı odada silahlı saldırıya uğradı. Kaldıkları otelde 4-5 el silah sesi duyduklarını belirten vatandaşlar, büyük panik yaşadı. Otele gelen 3 kişinin şahsın kaldığı yedinci kattaki odaya çıktıkları, burada silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri ve odanın kapısını kilitleyip olay yerinden kaçtıkları iddia edildi. Otele gelen sağlık ekipleri, saldırıya uğrayan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri otel girişi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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