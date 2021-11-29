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Gündem Maltepe'de lodosun sürüklediği gemi karaya oturdu!
Gündem

Maltepe'de lodosun sürüklediği gemi karaya oturdu!

İstanbul Maltepe'de AYIS 1 isimli Ro-Ro gemisi şiddetli rodos nedeniyle sürüklenerek Kumcular İskelesi’nde kıyıya yaslandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 19:42:00 -
Maltepe'de lodosun sürüklediği gemi karaya oturdu!

Maltepe açıklarında AYIS 1 isimli Ro-Ro gemisi lodos nedeniyle sürüklenerek karaya oturdu. Olay yerine kurtarma römorkörü sevk edildi.

Maltepe açıklarında bulunan AYIS 1 isimli Ro-Ro gemisi, şiddetli lodos nedeniyle sürüklenerek Kumcular İskelesi’nde kıyıya yaslandı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait Mehmetçik adlı römorkör, tedbir amaçlı olarak olay yerine sevk edildi.

Mehmetçik römorkörü sevk edildi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Maltepe Kumcular İskelesi’nde karaya yaslanan AYIS 1 isimli Ro-Ro gemisi için Mehmetçik römorkörümüz tedbiren olay mahallinde bulunuyor” denildi.

İskelede bulunan bir vatandaş, "Meteoroloji de veriyordu fırtına olacağını. İçinde kimse yok, sahipsiz. Halatları kopunca karaya geldi buraya. Şu an gördüğünüz gibi diğeri de tehlikede. Biraz daha eserse bunun üzerine gelecek. Bunların hepsi milli servet, yazık günah bakmak lazım bunlara. Ben gereken yerlere telefon açtım.  Gündüz gözüyle gelinsin müdahale edilsin diye ama bu saate kadar gelen giden yok. Denizciyim ben de. Şimdi batmak üzere. Karaya her vuruşunda yara alıyor gemi. Yaralanınca balans tankları su alacak gemi yan yatacak. Hem çevre kirliliği olacak hem de gemiyi kurtarmak daha da zor olacak. Bu yan yana iki gemi daha önceden gaz taşıyorlardı. Şu an icralık falan tam detayı bilmiyorum. Delerse makina dairesini çevre kirliliği olacak. Bir an önce müdahale etmek lazım" dedi.

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