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Ekonomi Maltepe Üniversitesi 10 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor
Ekonomi

Maltepe Üniversitesi 10 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 10 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 14:32:00 -
Maltepe Üniversitesi 10 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Maltepe Üniversitesi ilanda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. ve 33. Maddesiyle “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”n ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacak.

İlgililer ilanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli olan belgelere, bilgilere ve sonuçlara Maltepe Üniversitesi web sayfasından (www.maltepe.edu.tr) ulaşabilirler. Başvurular ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen ilgili birime şahsen veya postayla yapılır.

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız 

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