Maltepe Cevizli Mahallesi 30 Ağustos Caddesi’nde bulunan lüks bir otelde silahlı kavga çıktı. Yaşanan olayda 1 kişinin ağır yaralandığı belirtildi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Maltepe Cevizli Mahallesi 30 Ağustos Caddesi’nde bulunan lüks bir otelde silahlı kavga çıktı.

Maltepe Cevizli Mahallesi 30 Ağustos Caddesi’nde bulunan lüks bir otelde silahlı kavga çıktı. Yaşanan olayda 1 kişinin ağır yaralandığı belirtildi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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