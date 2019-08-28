0553 313 94 23

Maltepe Cevizli Mahallesi 30 Ağustos Caddesi’nde bulunan lüks bir otelde silahlı kavga çıktı. Yaşanan olayda 1 kişinin ağır yaralandığı belirtildi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Maltepe Cevizli Mahallesi 30 Ağustos Caddesi’nde bulunan lüks bir otelde silahlı kavga çıktı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 07:39
Maltepe Cevizli Mahallesi 30 Ağustos Caddesi’nde bulunan lüks bir otelde silahlı kavga çıktı. Yaşanan olayda 1 kişinin ağır yaralandığı belirtildi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Maltepe Cevizli Mahallesi 30 Ağustos Caddesi’nde bulunan lüks bir otelde silahlı kavga çıktı. Yaşanan olayda 1 kişinin ağır yaralandığı belirtildi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 07:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tehlikeli gelişme! En büyük katliama haz
    1. Tehlikeli gelişme! En büyük katliama haz
    2. Maltepe Cevizli Mahallesi 30 Ağustos..
    3. Suriye sınırında Amerikan oyunu! 'YPG..
    4. Konya'da facia! Feci şekilde can..
    5. Gazze'deki patlamalar
    6. Cumhurbaşkanı Atama Kararı Resmi..
    7. General atamaları Resmi Gazete'de
    8. Edremit'te sazlık alanda çıkan yangın..
    9. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    10. ASALA'nın şehit ettiği Albay Altıkat..
    11. Fındık işçilerini taşıyan minibüs..
    12. Heniyye'den, Gazze'deki patlamalarla..
    13. Edremit'te sazlık alanda yangın
    14. Gazze'de patlama
    15. Gece yarısı feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
    16. Trump'a 'Türkiye'ye yaptırım' çağrısı!
    17. AFP ve Reuters'tan flaş iddia: Terör..
    18. Burdur’da şüpheli ölüm
    19. TEM Otoyolunda feci kaza: 4 yaralı
    20. Burdur'da şüpheli ölüm
    21. Gençlerbirliği'nden VAR kararına tepki
    22. GÜNCELLEME - Antalya'da makilik..
    23. Süper Lig'de neler oldu?
    24. Bursa’da uyuşturucu operasyonunda 1..
    25. ABD’den 4 milyar dolarlık askeri..
    26. Freni patlayan traktör dereye..
    27. Macron'dan itiraf: Hegemonyamız sona..
    28. Kendi evini yakıp kaçtı
    29. Lübnan, "sükunet" için AB'nin..
    30. Kumluca’da korkutan yangın söndürüldü
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Sigaraya 5 TL zam gelecek mi? Resmi açıklama yapıldı
    Sigaraya 5 TL zam gelecek mi? Resmi açıklama yapıldı

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Rusya’dan flaş Su-35 ve S-57 açıklaması!
    Rusya’dan flaş Su-35 ve S-57 açıklaması!
    Çavuşoğlu'ndan sert tepki: Kirli bir oyun oynanıyor!
    Çavuşoğlu'ndan sert tepki: Kirli bir oyun oynanıyor!