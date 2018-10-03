Malmö maçı öncesi Quaresma'ya büyük şok!

Beşiktaş formasıyla son haftalarda sergilediği başarılı performansla yıldızını parlatan Ricardo Quaresma, dün büyük bir şok yaşadı.



UEFA Avrupa Ligi’nde Malmö’yle oynayacakları karşılaşma için soluğu Nevzat Demir Tesisleri’nde alan Portekizli futbolcunun Acarkent’teki evini su bastığı ortaya çıktı.



Eşi ve çocuklarının da evde olmaması sebebiyle durumu idmandan dönünce fark eden tecrübeli oyuncunun, konuyla ilgili olarak kulüp yetkililerinden yardım istediği bildirildi. Evin neredeyse kullanılamaz hale gelmesi sebebiyle Beşiktaş Kulübü’nün Ricardo Quaresma ve ailesine Acarkent’te başka bir ev kiraladığı ifade edildi.



Su basan evde de temizleme çalışmalarının başladığı kaydedildi. (Fanatik)

