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Malmö-Beşiktaş maçı öncesi terör alarmı!

Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Malmö maçı öncesi terör alarmı verildi. Stadyum ve çevresinde ekstra güvenlik tedbirleri alındı.

04 Ekim 2018 Perşembe 20:51
Malmö-Beşiktaş maçı öncesi terör alarmı!

Son zamanlarda İsveç’te artan suikast ve eylem ihbarlarının ardından İsveç polisi Beşiktaş - Malmö maçı öncesinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Stat ve çerçevesinde birçok noktada kimlik kontrolü ve aramalar yapan güvenlik güçleri kuş uçurtmuyor.

Alınan güvenlik önlemleri doğrultusunda istihbarat, terör, organize ve asayiş ekipleri görev yaparken havada da polis helikopterleri uçuyor.

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 20:51
  1. Beşiktaş
  2. malmö
  3. UEFA Avrupa Ligi
  4. terör

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