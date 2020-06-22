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Aktüel

Malkara’da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 14:38:03 -
Malkara’da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Malkara - Süleymapaşa yolu üzeri Şarköy sapağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Kenan S. idaresindeki 48 UA 227 plakalı otomobil, yol çalışmaları nedeniyle trafiğin yavaşladığı rampada aynı yönde seyreden Nevzat S. yönetimindeki 34 BJY 382 plakalı otomobile arkadan çarptı.


Kazada araçta yolcu olarak bulunan Nurten S. (47) yaralandı. Yaralı kadın, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı vatandaşın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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