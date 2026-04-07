Malkara’da devlet destekleri masaya yatırıldı!
Trakya Kalkınma Ajansı, bölgedeki girişimciler ve yatırımcıları devlet destekleri konusunda bilgilendirmek amacıyla Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde “Devlet Destekleri ve Hibeler Bilgilendirme Toplantısı” düzenledi.
Malkara’da gerçekleştirilen toplantıya, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, KOSGEB Tekirdağ İl Müdürü Ceyhan Bahadır Karataş, Malkara Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Yamanoğlu, işadamları, girişimciler ve kamu kurumlarından temsilciler yoğun katılım gösterdi. Programda, yatırım ve üretim süreçlerini destekleyen hibe ve teşvik mekanizmaları hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı.
Toplantıda, KOSGEB tarafından sunulan KOBİ destekleri, TKDK tarafından sağlanan kırsal kalkınma hibeleri ile Trakya Kalkınma Ajansı destek programları detaylı şekilde katılımcılara aktarıldı. Katılımcılar, başvuru süreçleri, uygunluk kriterleri ve desteklerin kapsamına ilişkin merak ettikleri sorulara doğrudan yetkililerden yanıt alma imkânı buldu.
Gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısının, bölgedeki yatırım ortamının güçlendirilmesine, girişimcilik faaliyetlerinin artırılmasına ve mevcut işletmelerin rekabet gücünün yükseltilmesine katkı sağlaması bekleniyor.
Trakya Kalkınma Ajansı yetkilileri, benzer bilgilendirme toplantılarının önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirterek, bölge ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasına yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.