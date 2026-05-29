Malkara'da Çanakkale otoyolu gişelerinde otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin 1915 Çanakkale Otoyolu gişelerinde beton bariyere çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında 1915 Çanakkale Otoyolu Malkara Gişeleri’nde meydana geldi. M.Ş. yönetimindeki 17 ADA 771 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gişelerde bulunan beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü M.Ş. ile eşi Sevim Ş. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Sevim Ş., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

 

Öte yandan, otomobilin gişelere çarptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde aracın hızla bariyere çarpması ve çevrede yaşanan panik dikkat çekti.
Kazayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

