Mali'de yüz binlerce kişi Cumhurbaşkanı Keita'nın istifası için sokağa döküldü

DAKAR (AA) - Mali'nin başkenti Bamako'da yüz binlerce kişi ülkenin önde gelen kanaat önderlerinden Mahmud Dicko'nun çağrısına uyarak Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın istifası için sokaklara döküldü.

Ulusal basındaki haberlere göre, yüz binlerce Malili, Bamako'nun Bağımsızlık Meydanı'nda bir araya geldi.

Eski Yüksek İslam Konseyi (HCIM) Başkanı imam Mahmud Dicko'nun kurucusu olduğu Demokrasinin Korunması Cephesi (FSD) adlı muhalefet koalisyonu tarafından düzenlenen protestoda göstericiler, "İktidarda 7 yıl, yeter!", "IBK gitsin" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler ayrıca genel seçimler öncesi martta çıktığı seçim turunda kaçırılan muhalif parti Cumhuriyet ve Demokrasi Birliği (URD) lideri Soumalia Cisse'nin serbest bırakılmasını talep etti.

Muhalefet, Keita hükümetini Mali'yi kötü yönetmekle, ülkeyi bölünme tehlikesine sokmakla suçluyor.

Çok sayıda dini hareket ve sivil toplum oluşumunun bağlı olduğu FSD'nin en büyük unsurunu yapımcı ve eski Kültür Bakanı Şeyh Oumar Sissoko'nun lideri olduğu sivil toplum hareketi oluşturuyor.

Ülkedeki etkili isimlerden Dicko, geçen yıl nisan ayında HCIM başkanlığından ayrılmış, eylülde Sempatizan ve Dernekler Hareketi Koordinasyonu (CMAS) adlı muhalif hareketi kurmuştu.

Diğer yandan Mali'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen göstericilerin birçoğunun protestoda maske takmadığı görüldü.

Mali'de şu ana kadar 1461 vaka tespit edildi, bunların 85'i ölümle sonuçlandı.

Mali, kuzeydeki Tuareglerin 2012'de merkezi hükümete karşı ayaklanmasının ardından istikrarsızlığa sürüklenmiş, ortaya çıkan güç boşluğundan faydalanan El Kaide militanları ülkenin büyük bölümünde kontrolü ele geçirmişti.



Fransa öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 2013'te düzenlediği askeri operasyonun ardından örgüt bölgedeki hakimiyetini kaybetse de kırsal bölgelerde gizlenen, farklı gruplarla bağlantılı militanlar terör saldırılarına devam ediyor.



