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Aktüel Mali'de, yerel yönetimlerin çoğunun idaresi askerlere verildi
Aktüel

Mali'de, yerel yönetimlerin çoğunun idaresi askerlere verildi

Yeniakit Publisher
2020-11-26 20:08:59 -
Mali'de, yerel yönetimlerin çoğunun idaresi askerlere verildi

DAKAR (AA9 - Mali'de 18 Ağustos'ta yapılan darbenin ardından kurulan geçiş süreci hükümeti, ülkede yerel yönetimlerin büyük bir kısmının başına askerleri atadı.

Bakanlar Kurulu sonrası yayımlanan açıklamaya göre, en az 11 üst düzey asker, bölge valisi olarak atandı.

Buna karşın, bölge valileri arasında yalnızca 6 sivil ismin olması dikkati çekti.

Askerin yönetime geldiği bölgeler arasında sık sık terör saldırıları ve etnik çatışmaların yaşandığı Gao, Mopti, Kidal ve Nioro da bulunuyor.

Bu atamalar, "askerin ülke yönetimini ele geçirmeye çalıştığı" yönünde eleştirilere neden olurken, birçok siyasi parti de duruma tepki gösterdi.

- Askeri darbe

Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati Garnizonunda 18 Ağustos salı günü ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti.

Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, öğleden sonra konutundan askerlerce alınarak Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurmuştu.

Keita'nın istifasından sonra 25 Eylül'de geçiş sürecinin Cumhurbaşkanı Bah N'Daw ve yardımcısı, askeri cunta Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyi (CNSP) lideri Assimi Goita yemin ederek göreve başlamıştı.

Geçiş süreci hükümetinin Başbakanı Moctar Ouane olurken, Savunma, Ulusal Uzlaşma, Bölgesel Yönetim ve Güvenlik Bakanlığına askerler getirilmişti.

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