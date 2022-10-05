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Dünya Mali'de savaş uçağı düştü!
Dünya

Mali'de savaş uçağı düştü!

Mali'nin Gao bölgesinde Rus yapımı Sukhoi SU-25 tipi savaş uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 18:08:00 -
Mali'de savaş uçağı düştü!

Mali Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Gao'da, görevden dönen Rus yapımı Sukhoi SU-25 tipi savaş uçağının düştüğü duyuruldu.

Açıklamada, biri pilot 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 10 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, tedbiren kısa süre kapalı kalan Gao havaalanının hava trafiğine yeniden açıldığı bilgisi paylaşıldı.

Mali, Ağustos 2022'de Rusya'dan SU-25 tipi savaş uçağı ile Mil Mi-8 helikopter satın almıştı.

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