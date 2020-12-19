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Aktüel Mali'de Kovid-19 nedeniyle 10 günlük OHAL ilan edildi
Aktüel

Mali'de Kovid-19 nedeniyle 10 günlük OHAL ilan edildi

Restoranlar kapatıldı, eğitime ara verildi

Yeniakit Publisher
2020-12-19 02:24:55 -
Mali'de Kovid-19 nedeniyle 10 günlük OHAL ilan edildi

DAKAR (AA) - Mali'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 10 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan edilirken, okullar ve restoranlar kapatıldı.

Hükümet Sözcüsü Hamadoun Toureh, yaptığı basın açıklamasıyla, Kovid-19 salgınına ilişkin alınan yeni önlemleri duyurdu.

Toureh, artan vakalar nedeniyle 10 günlük OHAL ilan edildiğini ve bu kapsamda eğitime 10 Ocak'a kadar ara verildiğini söyledi.

OHAL'in cuma gününden itibaren yürürlüğe girdiğini kaydeden Toureh, restoran ve eğlence yerleriyle bazı pazar yerlerinin de yine 10 Ocak'a kadar kapalı kalacağını getirdi.

Mali'de aralık itibarıyla günlük yaklaşık 150 vaka kayıtlara geçiyor.

Yaklaşık 20 milyon nüfuslu ülkede, salgının başından bu yana 6 bin 49 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 211 kişi yaşamını yitirdi.

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