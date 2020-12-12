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Aktüel Mali'de işçiler greve gidiyor
Aktüel

Mali'de işçiler greve gidiyor

Yeniakit Publisher
2020-12-12 14:54:18 -
Mali'de işçiler greve gidiyor

DAKAR (AA) - Mali'nin en büyük işçi sendikası 5 günlük grev kararı aldı.

Mali İşçi Ulusal Birliği (UNTM) sendikasından yapılan açıklamada, hükümetle, işçilerin çalışma koşulları ve ikramiyelerinin ve ödeneklerinin verilmesine ilişkin yapılan görüşmelerin başarısız olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bu kapsamda, 14-18 Aralık'ta ülke çapında greve gidileceği belirtildi.

Ülkenin en güçlü işçi sendikası olarak kabul edilen UNTM ile hükümet arasındaki görüşmeler 23 Kasım'dan bu yana devam ediyordu.

Hükümetten konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.


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