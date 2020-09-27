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Aktüel Mali'de geçiş sürecinin başbakanı belli oldu
Aktüel

Mali'de geçiş sürecinin başbakanı belli oldu

Eski Dışişleri Bakanı Moctar Ouane başbakan olarak atandı

Yeniakit Publisher
2020-09-27 20:33:44 -
Mali'de geçiş sürecinin başbakanı belli oldu

DAKAR (AA) - Mali'de geçiş hükümetinin başbakanı eski Dışişleri Bakanı Moctar Ouane oldu.

Yerel basında çıkan haberlere göre, 2004-2009 yıllarında Dışişleri Bakanı olarak görev yapan 64 yaşındaki Ouane, geçiş sürecinin Cumhurbaşkanı Bah N'Daw imzalı kararnameyle başbakan olarak atandı.

Ouane, 1995'ten 2002'ye kadar Mali'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevinde de bulunmuştu.

Ouane'nin yeni hükümeti 29 Eylül'de açıklaması bekleniyor.

Geçiş sürecinin Cumburbaşkanı emekli asker N'Daw ve yardımcısı askeri cunta Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyi (CNSP) lideri Assimi Goita, 25 Eylül'de yemin ederek göreve başlamıştı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), darbenin olduğu 18 Ağustos'tan bu yana uygulanan yaptırımların ancak tam sivil bir başbakanın atanmasıyla kaldırılacağını duyurmuştu.

- 7 komşu ülkeden 5'i yaptırım uyguluyor

ECOWAS'a üye 14 ülke, darbenin olduğu gece hava ve kara sınırlarını Mali'ye kapatmış ve bu ülkeyle ekonomik ve ticari ilişkilerini durdurmuştu.

Mali, 7 komşu ülkenin 5'inin ECOWAS üyesi olması nedeniyle yaptırımlardan ciddi anlamda etkilenmişti.

ECOWAS üyesi Gine, Fildişi Sahili, Burkina Faso, Senegal ve Nijer, Mali ile sınırlarını kapatmış ve ticari ilişkileri askıya almıştı.

Mali'ye mal giriş çıkışı halen sadece ECOWAS üyesi olmayan Moritanya ve Cezayir üzerinden sağlanıyor.

- Askeri darbe

Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati Garnizonu'nda 18 Ağustos Salı günü ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti.

Bazı bakanlarla yüksek rütbeli bazı askerler alıkonulurken hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurmuştu.

Keita'nın istifasından birkaç saat sonra aynı kanala çıkan darbeciler, seçimlerin kısa sürede yapılacağını, siyasi ve sivil bir geçiş döneminin yaşanacağını açıklamıştı.


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