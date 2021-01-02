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Aktüel Mali'de Fransız askerlerini hedef alan saldırıyı El Kaide'nin bir kolu üstlendi
Aktüel

Mali'de Fransız askerlerini hedef alan saldırıyı El Kaide'nin bir kolu üstlendi

Yeniakit Publisher
2021-01-02 21:47:47 -
Mali'de Fransız askerlerini hedef alan saldırıyı El Kaide'nin bir kolu üstlendi

DAKAR (AA) - Mali'de 3 Fransız askerinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı terör örgütü El Kaide'ye bağlı bir grup üstlendi.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, El Kaide'nin propaganda platformu Al-Zallaqa'da, Fransız askerlerini hedef alan saldırının El Kaide'nin Sahel'de faaliyet gösteren GSIM isimli bir kolu tarafından düzenlendiği belirtildi.

Mali'nin Burkina Faso ve Nijer sınırında yer alan Hombori bölgesinde 28 Aralık'ta, Fransa'nın Barkhane operasyonunda görev yapan askerlerin aracına saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda, 3 asker yaşamını yitirmiş, olay Fransa'da şok etkisi yaratmıştı.

Fransa, 2014'te başlayan Barkhane operasyonu kapsamında Sahel bölgesindeki Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer ve Çad'da 5 bin 100 asker görevlendirmişti.

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