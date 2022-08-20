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Gündem Mali'de Fransa işgali bitti, halk sokağa döküldü
Gündem

Mali'de Fransa işgali bitti, halk sokağa döküldü

Fransa, 9 yıldır işgal ettiği Mali'den son askerini 15 Ağustos'ta geri çekti. Mali halkı, 9 yıllık Fransız askeri varlığının ülkede sona ermesi anısına Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’lu “good bye” etkinliği düzenledi.

Yeniakit Publisher
2022-08-20 17:49:00 - 2022-08-20 17:59:09

Barkhane Operasyonu, 9 yıl önce başlamış ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, şubatta yaptığı açıklamada, operasyonun bu yıl içinde sonlanacağını duyurmuştu.

15 Ağustos'ta geri çekildiler

Barkhane Operasyonunda görevli son Fransız askerleri Mali'yi terk etti. Geçtiğimiz pazartesi günü Gao üssü Mali kuvvetlerine teslim edildi ve ülkede Fransız varlığı son buldu. Fransa, 9 yıldır devam eden Mali'deki Barkhane operasyonunda görevli son askeri birimini 15 Ağustos'ta ülkeden geri çekti. Böylelikle Mali, Fransız sömürgesi olmaktan kurtuldu.

Macron'a 'good bye' etkinliği

Macron'un Fransa'sı son askerini de Mali’den çekmek zorunda kalınca Mali halkı, sokağa döküldü. Mali halkı, 9 yıllık Fransız askeri varlığının ülkede sona ermesi anısına Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’lu ''good bye'' etkinliği düzenledi. Mali halkı, düzenlenen etkinlikte Macron maketlerini tekmeledi.

Mali, Fransa'yı BMGK'ya şikayet etti

Mali, terörist grupları silahlandırmak ve onlara istihbarat sağlamakla suçladığı Fransa'yı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) şikayet etti. Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, BMGK'ye yazdığı 16 Ağustos tarihli mektupta, Fransa'yı ülkedeki silahlı gruplara istihbarat sağlamak ve onları silahlandırmakla suçladı.

Diop, Fransa'nın teröristlere istihbarat ve silah yardımı yaptığına ilişkin ellerindeki somut delilleri de BMGK'ye sunabileceklerinin altını çizdi.

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Yorumlar

mustafaca

mesele asker değil ki saf insanlar..15 afrika ülkesi her yıl 500 milyar dolar fransaya ödemek zorunda ...fransa neden zengin ...mesele milli insanların bu salaklığı görüp bitirmesi o zaman özgürsünüz

Mardinli Hoca

Tamam Fransa mali den daf olup gitti.Kendine bir kukla bulmussa mali halkı için iyi değil.
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