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Dünya Mali'de eş zamanlı terör saldırısı
Dünya

Mali'de eş zamanlı terör saldırısı

Mali'de 2 askeri üsse düzenlenen terör saldırısında 6 asker hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 00:54:00 -
Mali'de eş zamanlı terör saldırısı

Mali'de 2 askeri üsse düzenlenen terör saldırısında 6 asker hayatını kaybetti, 40 terörist etkisiz hale getirildi.

Mali Silahlı Kuvvetlerinden (FAMa) yapılan açıklamada, ülkenin iç kesimlerinde yer alan Boulkessi ve Mondoro askeri üslerinin terörist gruplarca eş zamanlı saldırıya uğradığı belirtildi.

Olayda, Boulkessi'de 4, Mondoro'da 2 askerin yaşamını yitirdiği, toplam 40 teröristin de etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Boulkessi ve Mondoro askeri üsleri zaman zaman terör örgütlerinin hedefi oluyor. Mart 2020'de Mondoro'daki terör saldırısında 5 asker hayatını kaybetmişti.

Söz konusu 2 askeri üssü hedef alan 2018'deki eş zamanlı saldırıda ise 40 asker yaşamını yitirmişti.

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