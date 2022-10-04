Mali'de cunta yönetiminin Rusya'dan aldığı savaş uçağı düştü

Mali'deki askeri cunta yönetimine ait bir savaş uçağının ülkenin kuzeyindeki Gao Havaalanı'na yakın bir noktada düştüğü bildirildi.

Yerel kaynaklara göre, sabah saatlerinde düşen savaş uçağının tipinin Sukhoi Su-25 olduğu iddia ediliyor.

Uçağın neden düştüğü ve pilotun akıbeti henüz bilinmiyor.

Rusya, askeri destek kapsamında Su-25 savaş uçağını ağustos ayında cunta yönetimine teslim etmişti.

Rusya Mali'deki etkinliğini artırıyor

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin ardından Mali'deki etkinliğini de artırmaya başlayan Rusya, bu ülkede yerel ordu güçleriyle birlikte indirme operasyonları gerçekleştiriyor.

Rusya'nın Mali'deki askeri varlığının artması ve Bamako yönetiminin bu stratejiyi desteklemesi Fransa'nın bu ülkedeki askeri varlığını azaltmasına neden olmuştu.

2013 yılından bu yana Mali'de birçok askeri üs bulunduran Fransa, Rusya nedeniyle Bamako yönetimiyle yaşanan gerilmden sonra birçok merkez üssünü boşaltma kararı almıştı.

Fransa'nın çekilmesiyle cihat yanlısı gruplar Mali genelinde etki alanını artırmış ve bu durum cunta yönetiminin "sağlam kalelerinin" hedef alınmasına yol açmıştı.

Rusya'dan son uçak teslimatının, cihat yanlısı grupların artan faaliyetlerine karşı yapıldığı ifade ediliyordu.

Kaynak: Mepa News