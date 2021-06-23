  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
1915 Çanakkale Köprüsü'nün çelik yapıları için 2 bin işçi çalışıyor
Muğla'da feci kaza
Komşuda korkutan deprem
O ilde feci yangın! 3 çocuk yaşamını yitirdi
Dünya Mali'de 5 kişi kaçırıldı
Dünya

Mali'de 5 kişi kaçırıldı

Mali'nin Mopti bölgesinde aralarında bir din adamının da bulunduğu Malili 5 kişinin, silahlı kişilerce kaçırıldığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 03:51:00 -
Mali'de 5 kişi kaçırıldı

Yerel basında çıkan haberlere göre, Oscar Thera isimli rahibin 22 Haziran'da yapılması planlanan cenazesine gitmek üzere yola çıkan 5 kişilik gruptan 21 Haziran'dan bu yana haber alınamıyor.

Aralarında bir başrahibin de bulunduğu bölge sakinlerinden oluşan 5 kişilik grubun, Mopti bölgesindeki Segue köyü yakınlarında silahlı kişilerce kaçırıldığı öne sürülüyor.

Çoğunluğu Müslüman olan Mali'de nüfusun sadece yüzde 4'ünü Hristiyanlar oluşturuyor.

Fransız gazeteci Olivier Dubois nisan ayında ülkenin güneyinde El Kaide'ye bağlı gruplar tarafından kaçırılmıştı. Aynı bölgede kaçırılan Kolombiyalı rahibe Gloria Cecilia Narvae'den de 2017'den bu yana haber alınamıyor.

Ülkenin iç kesimlerinde yer alan Mopti, 2012'den bu yana sık sık terör örgütlerinin hedefi oluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay