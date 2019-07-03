0553 313 94 23

"Mali tatilde tatil yapamıyoruz"

TÜRMOB Genel Başkanı Masis Yontan:- "Mali tatil düzenlemesi, uygulamada mali müşavirlerin tatil beklentisini karşılamıyor. Mali tatilde tatil yapamıyoruz"- "Mali tatilin gerçek anlamda bir tatil olabilmesi için temmuz ve ağustos aylarında verilmesi gereken beyanların birleştirilerek tek bir beyan olarak eylül ayında verilmesi ve incelemelerin de bu dönemde yapılmaması gerekiyor"

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:00
"Mali tatilde tatil yapamıyoruz"

ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Masis Yontan, "Mali tatil düzenlemesi, uygulamada mali müşavirlerin tatil beklentisini karşılamıyor. Mali tatilde tatil yapamıyoruz." dedi.

Yontan, AA muhabirine, 20 Temmuz'a kadar sürecek mali tatile ilişkin değerlendirmede bulundu.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan meslek mensuplarının 1-20 Temmuz döneminde tatil yapmasına imkan tanımak için mali tatil düzenlemesi yapıldığını belirten Yontan, 2007 yılında yürürlüğe giren uygulamayla bazı vergi ve sosyal güvenlik işlemlerinin 20 Temmuz'dan sonraya ertelenerek meslek mensupları ve yükümlülere kolaylıklar getirilmesinin amaçlandığını söyledi.

Yontan, mali tatil düzenlemesinin uygulamada mali müşavirlerin tatil beklentisini karşılayamadığına işaret ederek, "Mali tatilde tatil yapamıyoruz. Yoğun iş yükü altında mesleklerini icra eden muhasebe ve maliye camiasının dinlenmesine katkı sağlamak için yasalaşan mali tatil düzenlemesi, eksiklikleri nedeniyle amacına ulaşamadı. TÜRMOB, yasa ilk çıktığı andan itibaren eksikliklerin giderilmesi, yasanın uygulanabilir ve amacına hizmet edebilir hale gelmesi için önerilerini sundu ancak bunlar gerçekleşmedi." diye konuştu.

- "Mali tatil gerçekçi olsun"

Muhasebeci ve mali müşavirlerin yoğun bir çalışma temposuyla görevlerini yaptığını vurgulayan Yontan, şöyle devam etti:

"Mali müşavirler görevlerini yaparken işletmelerin gelişimine, kamu maliyesinin sürekliliğinin devam etmesine katkı sunmaktadır. Bu yüzden verdikleri hizmetlerle ülkemizde ve dünyada vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Yoğun bir çalışma temposu içinde olan mali müşavirlerin dinlenebilmeleri için mali tatil oldukça önemli."

Buna karşın mali tatilin Türkiye'de gerçek anlamda bir tatil gibi uygulanmadığına işaret eden Yontan, "Uygulama, şu anki yapısı itibarıyla büyük eksiklikler içermektedir. Mali tatilin gerçek anlamda bir tatil olabilmesi için temmuz ve ağustos aylarında verilmesi gereken beyanların birleştirilerek tek bir beyan olarak eylül ayında verilmesi ve incelemelerin de bu dönemde yapılmaması gerekmektedir. Bu eksikliklerin giderilerek mali tatilin gerçek anlamda uygulanabilir olmasını talep ediyoruz. Dinlenebilmek, eşlerimize, çocuklarımıza vakit ayırabilmek için mali tatilin, gerçekçi ve yaşanabilir bir şekle kavuşturulması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Gerçekçi olmayan beyan sürelerinin de mesleğin üzerinde stres kaynağı haline geldiğini belirten Yontan, şunları kaydetti:

"Sürekli yetişecek mi, uzatıldı mı stresi yaşamaktan yorulduk. Beyan süreleri mutlaka gerçekçi ve uygulanabilir bir yapıya kavuşturulmalıdır. Yetkileri sınırlı, sorumlulukları geniş olan mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleğinin, yetki ve sorumluluğunun dengeli bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir. Görev ve fonksiyonlarımızı yerine getirirken yaşadığımız ve çözülmesini talep ettiğimiz biriken çok sayıda sorunumuz bulunuyor. Bu sorun ve sıkıntıların, diyalogla ve iş birliği içinde çözülmesi gerektiği görüşündeyiz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:00
  1. mali tatil
  2. Masis Yontan
  3. TÜRMOB

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TÜBİTAK’tan ADÜ Öğretim Üyesinin proje önerisine destek
    1. TÜBİTAK’tan ADÜ Öğretim Üyesinin proje..
    2. Eyüpsultanlılara ücretsiz psikolojik..
    3. Havacılıkta üniversite özel sektör iş..
    4. Düzce’de çıkan tartışmada 1 ağır 2..
    5. TİKA'dan Namibya'ya gıda yardımı
    6. Ekrem İmamoğlu baş döndürüyor!..
    7. THY’den yolcularına özel seyahat kiti
    8. Ruhani'den "7 Temmuz'dan itibaren bir..
    9. TTK ve MTA TİS’te 60 günlük grev..
    10. Hat 200 araçları 1 milyon kilometre..
    11. Çöp konteynırları yıkanarak dezenfekte..
    12. Antalyaspor'da 3 futbolcunun bileti..
    13. "En iyi savunma oyuncuları 4 numarayı..
    14. Tıbbi bitki toplama eğitimleri başladı
    15. Şule İdil Dere davasında dosya 6. kez..
    16. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    17. Çanakkale'de orman yangını
    18. Trabzonspor'dan "3 Temmuz" paylaşımı
    19. Mustafa Çoban güven tazeledi
    20. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri..
    21. Döviz kurları
    22. Amcasını öldürüp cesedini parçalayan..
    23. Siirtli arıcılar "propolis" üretimine..
    24. Gölcük’te otomobilin çarptığı anne ve..
    25. Bunu yapanlar insan olamaz! Ağzını..
    26. Beşiktaş’ta flaş gelişme! Ligden..
    27. Kediye çarpmamak için takla attı: 1..
    28. Bölgesel İşbirliği Toplantısı
    29. Felç edici çaresizlik! Bu toplumun..
    30. Bingöl’deki tefeci operasyonunda 3..
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz