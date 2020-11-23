  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Malezyalı sivil toplum kuruluşları, Müslüman Kardeşler'in terör örgütü kabul edilmesini kınadı
Aktüel

Malezyalı sivil toplum kuruluşları, Müslüman Kardeşler'in terör örgütü kabul edilmesini kınadı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 11:34:11 -
Malezyalı sivil toplum kuruluşları, Müslüman Kardeşler'in terör örgütü kabul edilmesini kınadı

KUALA LUMPUR (AA) - Malezyalı sivil toplum kuruluşları, Suudi Arabistan Kıdemli Alimler Konseyinin Müslüman Kardeşler Teşkilatını (İhvan) terör örgütü olarak kabul etmesine tepki gösterdi.

Malezyalı 17 kuruluş, internet ortamında, Kıdemli Alimler Konseyi'nin kararını ortak basın açıklamasıyla kınadı.

Basın açıklamasında İhvan'ın İslam dünyasında küresel uyanışı sağlayan teşkilatlardan biri olduğu belirtilerek, "İhvan'ın savunduğu bağımsız fikirler, Batı sömürgeciliğinin kalıntıları tarafından hala hedef alınmaktadır." ifadesi kullanıldı.

İhvan'ın Mısır'da her zaman demokrasiyi desteklediği ve terör eylemlerine bulaşmadığı vurgulanan açıklamada, "Abdülfettah es-Sisi darbesinin ardından binlerce İhvan mensubu gözaltına alındı ve mahkemede kendilerini savunma haklarından mahrum edildi. Yapılan tüm haksızlıklara ve baskılara rağmen İhvan, barışçıl protestolarını sürdürdü." ifadesi paylaşıldı.

Açıklamada kuruluşlar, Malezya hükümetine de Kıdemli Alimler Konseyi'ne tepki gösterme çağrısında bulundu.

İhvan'ın terör örgütü kabul edilmesinin İslam aleminde bölünmelere sebep olacağı vurgulanan açıklamanın ardından kuruluşların temsilcileri, "Müslüman Kardeşler'e Adalet" yazılı pankartlarla fotoğraf çekilerek etkinliği sonlandırdı.

Kıdemli Alimler Konseyi'nden 10 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, "İhvan, İslam'ı temsil etmeyen, sapkın, yöneticilere karşı çıkan, fitne çıkaran, şiddet yanlısı terörist bir gruptur." ifadeleri kullanılmıştı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, 12 Kasım'da, Facebook hesabından yaptığı yazılı açıklamada karara tepki göstermişti.

İsrail'in Arapça yayın yapan Twitter hesabından dün Konsey'in bildirisi paylaşılarak, "Dinin fitne ve kışkırtma aracı olarak kullanılmasına karşı durulmasını görmek bizi memnun etti." ifadelerine yer verilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullatif Şener sonunda kafayı yedi! Aklınca alay etmek isterken alay konusu oldu
Siyaset

Abdullatif Şener sonunda kafayı yedi! Aklınca alay etmek isterken alay konusu oldu

İsmail Dükel'in tetikçiliğinde Tele 1 Televizyonu'nda 'Habere Doğru' programına konuk olan CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener, aklınca ..
Fitili ateşledi: Yılmaz Özdil, İsmail Saymaz'a saydırdı
Medya

Fitili ateşledi: Yılmaz Özdil, İsmail Saymaz'a saydırdı

Sözcü'de köşe kapatan 'bidon kafa' lakaplı Yılmaz Özdil, bugünkü yazısında aynı gazetede çalışan 'herbokolog' lakaplı İsmail Saymaz'ı hedef ..
Taksim Camii’nin bağrına bankamatik hançeri
Aktüel

Taksim Camii’nin bağrına bankamatik hançeri

İstanbul’un en işlek bölgelerinden Taksim’e inşa edilen cami, CHP’li İBB tarafından bankamatiklerle gölgelendi. İBB, Taksim Camii’nin ön böl..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay