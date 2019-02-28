Malezya’dan ‘Helal Gıda’ yatırımı daveti

Malezya’nın 13 eyaletinden biri olan Kelantan Eyalet Yönetimi, Türk yatırımcıları yatırıma davet etti. Türkiye Cumhuriyeti Kuala Lumpur Ticaret Müşavirliği’nden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) yapılan çağrı kapsamında, Kelantan Eyalet Yönetimi, Türk yatırımcıları, bölgelerine davet ediyor. Yatırım için girişimci bekleyen alanlar arasında sanayi sitesi kurulması, turizm köyü kurulması, demir cevheri ve manganez madencilik yatırımı, üniversite veya yüksekokul yatırımı, mobilya üretimi, helal gıda üretimi başı çekiyor.

GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kâmi Büyüközer, global helal gıda piyasasının potansiyelinin yıllık 23 trilyon lira düzeyinde olduğuna dikkat çekerek, “Bu sayılar göz önüne alındığında, tüketicilerin de bilinçlenmesiyle birlikte Helal Sertifikası alan markaların diğer markalara göre bir adım öne çıkacağı öngörülüyor. Türkiye’nin de bu dev pazarda şansı çok yüksek” tespitinde bulundu.