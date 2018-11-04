Malezya'dan BM'nin çağrısına destek

Malezya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletlerin (BM)Yemen'de bir ay içinde ateşkes sağlanması çağrısını destekledi.

"Tüm taraflar gerekli adımları atmalıdır"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Malezya hükümetinin, Yemen'de süren iç çatışma ve sivillere yönelik zarardan endişe duyduğu belirtildi.

Açıklamada, BM Yemen Temsilcisi Martin Griffiths'in bu hafta yaptığı "30 gün içinde ateşkes" çağrısına destek verildi.

Yemen'de savaşan taraflara diyalog çağrısı yapılan açıklamada, "Tüm taraflar, çocukların ve sivillerin korunması ile ihtiyacı olanlara insani yardımın sağlanması için gerekli adımları atmalıdır" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Yemen nüfusunun yüzde 75'inin insani yardıma muhtaç olduğu vurgulanarak "Yemenlilerin silahlı çatışma, yerinden edilme, kıtlık ve hastalık tehlikesi gibi çeşitli krizlere maruz kalması kabul edilemez" ifadesi yer aldı.

Yemen'e yardım kampanyası başlatıldı

Öte yandan Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah, hükümetin Yemen'e yardım kampanyası başlattığını belirterek "Tüm Malezya halkını bu konuda katkıda bulunmaya çağırıyoruz, zira ülkemizden gelecek destekler Yemen'de gıda ve tıbbi tedaviye muhtaç olan insanlara yardım sağlayacaktır" diye konuştu.

Malezya hükümeti, 2015'te Yemen'deki Malezya vatandaşlarının tahliyesi için Suudi Arabistan'a gönderilen askeri birliklerini geçen ay geri çekmişti.