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Malezya’da yakalanan üst düzey FETÖ’cü Türkiye’ye getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), üst düzey bir FETÖ mensubunu daha yurt dışında yakalayarak yurda getirdi.

30 Ağustos 2019 Cuma 13:05
Malezya’da yakalanan üst düzey FETÖ’cü Türkiye’ye getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), üst düzey bir FETÖ mensubunu daha yurt dışında yakalayarak yurda getirdi.


FETÖ’nün Malezya sorumlusu Arif Komiş, düzenlenen operasyonla MİT tarafından 30 Ağustos’ta Malezya’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Arif Komiş hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan yakalama kararı bulunduğu bildirildi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 13:05
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