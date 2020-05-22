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Malezya'da son 2 haftanın en yüksek Kovid-19 vaka artışı

Yeniakit Publisher
2020-05-22 13:00:48 -
Malezya'da son 2 haftanın en yüksek Kovid-19 vaka artışı

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları 78 artışla 7 bin 137'ye yükselirken virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bir artarak 115 oldu.

Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, düzenlediği basın toplantısında, son 24 saatte 63 kişinin iyileştiğini ve şimdiye kadar 5 bin 859 kişinin sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Nur Hişam, vaka sayısının son 24 saatte 78 artarak 7 bin 137'ye yükseldiğini, ölü sayısının da 1 artarak 115'e çıktığını kaydetti.

Bugün 4 Mayıs'tan bu yana en yüksek vaka artışının gözlemlendiğini belirten Nur Hişam, günlük vaka artışındaki yükselmenin, çarşamba günü Selangor eyaletinde kaçak göçmenlere düzenlenen polis baskından kaynaklandığını dile getirdi.

Nur Hişam, Kuala Lumpur'daki Bukit Jalil polis merkezinde tutulan göçmenlerden bir kısmında Kovid-19 tespit edildiği ve virüsün diğer tutuklulara bulaştığını ifade etti.


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