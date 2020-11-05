Malezya'da Kovid-19 nedeniyle parlamento oturumlarına sınırlamalar getirildi

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle parlamento oturumlarında, milletvekili katılımı ve süre kısıtlaması uygulaması getirildi.

Meclis Başkanı Azhar Azizan Harun, bugünkü meclis oturumundaki konuşmasında, bir parlamento çalışanının Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine yeni tedbirlerin getirileceğini belirterek, "Yarından itibaren meclis oturumları, saat 10.00 ile 14.00 arasında gerçekleşecek." dedi.

Parlamento oturumundaki milletvekili katılımının da yarından itibaren sınırlanacağını açıklayan Meclis Başkanı Azhar, "İktidardan 41, muhalefetten 39 milletvekili olmak üzere bir oturumda en fazla 80 milletvekilinin katılımına izin verilecek." şeklinde konuştu.

Azhar, önerge oylamalarının düzenli bir şekilde yapılabilmesi için milletvekillerinin konuşma süresini kısa tutması gerektiğini vurguladı.

15 Aralık'a kadar sürecek parlamento oturumlarında, 2021 bütçesinin oylanması ve hükümetin güven oylamasının yapılması bekleniyor.







