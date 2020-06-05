  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Malezya'da iki hafta sonra Kovid-19'dan ilk ölüm

Yeniakit Publisher
2020-06-05 14:31:53 -
Malezya'da iki hafta sonra Kovid-19'dan ilk ölüm

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı düşerken iki hafta sonra ilk kez virüs nedeniyle can kaybı yaşandı.

Sağlık Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, son 24 saatte vaka sayısının 19 artarak 8 bin 266'ya yükseldiğini ve virüs kaynaklı ölümlerin 1 artışla 116 olduğunu açıkladı.

Toplamda 6 bin 610 kişinin sağlığına kavuştuğunu belirten Nur Hişam, şimdiye kadar ülkedeki Kovid-19 vakalarının yüzde 80'inin iyileştiğini ifade etti.

Malezya'da en son 22 Mayıs'ta bir kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

18 Mart'ta ilan edilen kısmi sokağa çıkma yasağının 9 Haziran'da son bulması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı