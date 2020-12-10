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Aktüel Malezya Sağlık Bakanı Kovid-19 şüphesiyle ev karantinasına alındı
Aktüel

Malezya Sağlık Bakanı Kovid-19 şüphesiyle ev karantinasına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 08:18:36 -
Malezya Sağlık Bakanı Kovid-19 şüphesiyle ev karantinasına alındı

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya Sağlık Bakanı Dr. Ethem Baba, aynı ortamda bulunduğu birinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine ev karantinasına alındı.

Sosyal medya hesabında açıklama yapan Bakan Ethem, geçen ay ofisinde görüştüğü bir gazetecinin salı günü Kovid-19'a yakalandığını öğrenmesinin ardından doktorların tavsiyesi üzerine kendisini eve kapatarak virüs testi yaptırdığını bildirdi.

18 Aralık'a kadar karantinada kalacağını belirten Ethem, "Katılmayı planladığım görüşmeleri erteleyip, çalışmalarıma bir süre evde devam edeceğim." dedi.

Ekim ayında Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, Din İşlerinden Sorumlu Bakan Zulkifli Mohamad Al-Bakri'nin Kovid-19'a yakalanmasının ardından 14 günlük ev karantinasına alınmıştı.



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