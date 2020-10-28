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Aktüel Malezya, Macron'un İslam karşıtı politikalarını kınadı
Aktüel

Malezya, Macron'un İslam karşıtı politikalarını kınadı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 06:35:56 -
Malezya, Macron'un İslam karşıtı politikalarını kınadı

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya hükümeti, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı tutumları ve Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunmasını eleştirdi.

Yazılı açıklama yayımlayan Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin, Cumhurbaşkanı Macron'un politikaları başta olmak üzere dünya genelinde Müslümanlara karşı düşmanlıkların giderek arttığına dikkati çekerek "Malezya, başkalarının hakkı ihlal edilmediği müddetçe ifade özgürlüğü ve temel insan haklarını destekleme konusunda kararlıdır." ifadesini kullandı.

Hazreti Muhammed'e ve İslam'a hakaret etmenin ifade özgürlüğünün dışında olduğunu belirten Bakan Hişamuddin, "Bu tür hareketler İslam'a ve dünyadaki milyarlarca Müslümana karşı açık bir provakasyondur." açıklamasında bulundu.

Hişamuddin, Malezya'nın çok kültürlü, çok dinli, demokratik bir ülke olarak farklılıklar arası uyum ve birlikte yaşama kültürünü desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

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