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Aktüel

Malezya 2021 LIMA Fuarı'nı Kovid-19 nedeniyle iptal etti

Yeniakit Publisher
2020-07-17 05:13:18 -
Malezya 2021 LIMA Fuarı'nı Kovid-19 nedeniyle iptal etti

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'da 2021'de düzenlenmesi planlanan Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı (LIMA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal edildi.

Malezya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 8 Temmuz'daki bakanlar kurulu toplantısında varılan anlaşmanın ardından, muhtemel sağlık riskleri göz önünde bulundurularak LIMA 2021'in iptal edilmesine karar verildiği bildirildi.

Bakanlık ayrıca, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle fuarın hazırlık masraflarının da artacağını belirterek, "Katılımcı sayısının azalması nedeniyle fuara yapılan yatırımların karşılık bulmaması öngörülmektedir." açıklamasında bulundu.

Güneydoğu Asya'nın en önemli denizcilik ve havacılık fuarlarından olan LIMA, her iki yılda bir Malezya'nın Langkawi Adası'nda düzenleniyor.

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