Malazgirt Zaferi'nin anısına 1071 metre yarışacaklar - 1071 Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümünde Muş'un Malazgirt ilçesinde tekerlekli kayak yarışması yapılacak



ANKARA (AA) - Türkiye Kayak Federasyonu, 1071 Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümünde Muş'un Malazgirt ilçesinde tekerlekli kayak yarışması düzenleyecek. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 24 Ağustos Cumartesi günü Türkiye genelinden 70'e yakın sporcunun katılımıyla 1071 metre mesafede gerçekleştirilecek 1071 Malazgirt Zaferi Tekerlekli Kayak Sprint Yarışması saat 11.00’de başlayacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Yıldırım, yarışı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl 948'incisi düzenlenecek Malazgirt Zaferi kutlamaları çerçevesinde organize ettiklerini kaydetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.